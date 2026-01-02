Durante la notte di Capodanno a Riccione, la Polizia locale ha intensificato i controlli nelle aree più frequentate, individuando quattro persone denunciate per guida in stato di ebbrezza e un veicolo rubato. L’operazione ha volto a garantire la sicurezza pubblica in un momento di particolare afflusso di persone, rafforzando la presenza sul territorio e prevenendo comportamenti rischiosi.

Nella notte di Capodanno, la Polizia locale di Riccione ha svolto un servizio straordinario di vigilanza, concentrandosi sulle principali vie di accesso alla città e sulle zone vicine ai locali notturni e alle discoteche. L’iniziativa mirava a garantire la sicurezza stradale e a tutelare la. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

© Riminitoday.it - Controlli di Capodanno: 4 denunce per guida in stato di ebbrezza, scoperto un veicolo rubato

