Controlli di Capodanno | 4 denunce per guida in stato di ebbrezza scoperto un veicolo rubato
Durante la notte di Capodanno a Riccione, la Polizia locale ha intensificato i controlli nelle aree più frequentate, individuando quattro persone denunciate per guida in stato di ebbrezza e un veicolo rubato. L’operazione ha volto a garantire la sicurezza pubblica in un momento di particolare afflusso di persone, rafforzando la presenza sul territorio e prevenendo comportamenti rischiosi.
Nella notte di Capodanno, la Polizia locale di Riccione ha svolto un servizio straordinario di vigilanza, concentrandosi sulle principali vie di accesso alla città e sulle zone vicine ai locali notturni e alle discoteche. L'iniziativa mirava a garantire la sicurezza stradale e a tutelare la.
