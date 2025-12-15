Terzo lotto della Tangenziale l' ultimo aggiornamento di Anas | lavori al 50% ecco cosa è stato fatto

Aggiornamenti sui lavori del Terzo lotto della Tangenziale di Forlì: al 50% di avanzamento, la nuova bretella si sta delineando, collegando l’ospedale Pierantoni e la statale Tosco Romagnola. L’intervento, da oltre 170 milioni di euro, prosegue verso la conclusione, migliorando la viabilità e i collegamenti stradali della zona.

Prende forma la nuova bretella stradale del Terzo lotto della Tangenziale di Forlì, per un importo complessivo di oltre 170 milioni di euro, che una volta conclusa collegherà il Sistema Tangenziale di Forlì con l'ospedale Pierantoni e con la statale Tosco Romagnola. "I lavori avviati da Anas