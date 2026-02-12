Chiude il miglior ristorante italiano secondo la prestigiosa guida 50 Best Restaurants | la storia del Lido 84 e qual è il piatto cult

La notizia ha fatto il giro del mondo dei foodies: il Lido 84 di Gardone Riviera, uno dei ristoranti italiani più rinomati e premiati, chiuderà i battenti il 22 marzo. La decisione ha sorpreso molti, soprattutto perché si tratta di un locale considerato tra i migliori del Paese. Per anni ha attirato clienti da ogni parte, conquistando la scena gastronomica nazionale e internazionale. Ora, il ristorante si prepara a chiudere, lasciando un vuoto nel panorama culinario.

Per gli appassionati di cibo e i foodies incalliti, la notizia è un mezzo shock: il Lido 84 di Gardone Riviera, considerato uno dei migliori ristoranti italiani, blasonatissimo e pluripremiato anche dai critici più feroci, chiuderà il 22 marzo. Una data da segnare in rosso sul calendario, perché l’ultimo giorno di servizio per i fratelli Riccardo e Giancarlo Camanini, chef il primo in sala il secondo, e la loro brigata segnerà la fine di un’avventura cominciata esattamente il 21 marzo 20214. Dodici anni ricchissimi “di emozioni, di soddisfazioni umane e personali, e di prestigiosi traguardi”, come ha scritto lo stesso Camanini annunciando via social la decisione di chiudere il locale che appena qualche mese fa si era piazzato al sedicesimo posto nella prestigiosissima classifica dei 50 Best Restaurants, imponendosi come il migliore tra i ristoranti italiani. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Questa mattina, è arrivata la notizia che Lido 84, il ristorante di Claudio Sadler, chiude i battenti.

