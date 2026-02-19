Il miglior ristorante italiano di carne si accende con una luce padovana

Il “miglior ristorante italiano di carne” di Padova ha aperto una nuova sede a Milano. La decisione deriva dalla crescente richiesta di piatti autentici e di qualità tra i clienti milanesi, attratti dalla tradizione culinaria veneta. Il locale offre carni selezionate e ricette tipiche, valorizzando ingredienti locali. In queste settimane, la città si anima di turisti e sportivi, che trovano nel ristorante un punto di riferimento per una cena sostanziosa dopo le giornate di eventi olimpici. La nuova apertura si inserisce nel fermento della movida cittadina.

Dietro il BeefBar Milano, entrato al vertice della classifica mondiale “Multiple Outlets", c’è anche il progetto su misura di Ongarato Bespoke, azienda di Padova specializzata in illuminazione di lusso Milano in queste settimane è molto più di una tappa di passaggio. Infatti, con le Olimpiadi in corso fino al 22 febbraio, la città è uno dei poli naturali per chi cerca un posto “giusto” dove chiudere la giornata, tra eventi, hospitality e rientri serali dalle sedi di gara. E nella mappa dei locali da segnare per una cena importante, c’è il BeefBar Milano. Una steakhouse di fascia alta che ha ottenuto un riconoscimento internazionale nella classifica dedicata ai migliori ristoranti di carne.🔗 Leggi su Padovaoggi.it

Food, 50 Top Italy 2026: Cipriani di Rio de Janeiro ‘Miglior ristorante italiano al mondo’Il Ristorante Hotel Cipriani di Rio de Janeiro, sotto la guida dello chef Nello Cassese, è stato riconosciuto come il miglior ristorante italiano al mondo dalla guida 50 Top Italy 2026.

