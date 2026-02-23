È iniziata l’apocalisse Medjugorje l’ultima profezia | Ancora 7 anni poi… L’esponente della chiesa svela tutto

Padre Livio Fanzaga, direttore di Radio Maria, attribuisce a Medjugorje una profezia che prevede ancora sette anni di eventi intensi prima di un cambiamento radicale. La sua interpretazione si basa su messaggi trasmessi nel luogo di pellegrinaggio, che secondo lui indicano un periodo di crisi globale e spirituale. La sua analisi ha suscitato molte discussioni tra fedeli e osservatori. La data indicata potrebbe segnare un punto di svolta nel cammino della Chiesa.

Fede, profezia e attualità si incrociano in una riflessione che sta facendo discutere: padre Livio Fanzaga, direttore di Radio Maria, in un’intervista a Libero Quotidiano torna sui segreti di Medjugorje e su ciò che, a suo dire, potrebbe segnare i prossimi anni per il mondo e per la Chiesa. Il punto non è inseguire l’allarmismo, ma capire perché un tema che circola da decenni continui a riemergere con forza: dieci segreti, un calendario che “accelera” e una lettura spirituale della storia che si intreccia con nomi, date e scenari geopolitici. Medjugorje: cosa dice oggi la Chiesa. Dal 24 giugno 1981, nel villaggio di Medjugorje in Bosnia Erzegovina, sei veggenti sostengono di ricevere apparizioni della Regina della pace. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

Ex giornalista, convertita anni fa a Medjugorje: chi è la vicedirettrice della sala stampa vaticanaNina Krapic, ex giornalista e convertita a Medjugorje, ha ottenuto il ruolo di vicedirettrice della sala stampa vaticana dopo essere stata nominata il 13 febbraio 2026.

Scampia, iniziata la demolizione della Vela Rossa: è l’ultima delle Vele ad essere abbattutaA Scampia ha preso il via la demolizione della Vela Rossa, ultima delle Vele di Napoli ad essere abbattuta.

Approfondimenti, notizie e discussioni

Argomenti discussi: Referendum giustizia, Mantovano: Se vince Sì inviteremo magistrati e avvocati per attuare riforma; Gore Verbinski, attenzione umanità, dalla IA non si sfugge; **Referendum: Mantovano, 'se continua così seriamente preoccupato che avremo macerie'**; La fuga dall’allarmismo climatico continua.

Perché su TikTok oggi è di tendenza il Rapture Day, ovvero l'Apocalisse: cosa significaA che ora è la fine del mondo?, cantava Ligabue negli anni '90. Secondo l’ultima profezia diffusa sui social network, in particolare su TikTok, l'Apocalisse doveva arrivare tra il 22 e il 24 ... tg24.sky.it

L’orologio dell’Apocalisse non è mai stato così vicino alla mezzanottePiù che i rischi connessi all’uso malevolo delle nuove tecnologie, specialmente in campo militare, a preoccupare è l’elevato grado di conflittualità a livello ... lescienze.it

#Medjugorje – Križevac (Monte della Croce) Raccolti ai piedi della Croce, nel silenzio. La Via Crucis non è ancora iniziata, ma i cuori sono già in preghiera. Tutto è affidato al Signore. - facebook.com facebook