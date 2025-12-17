Scampia iniziata la demolizione della Vela Rossa | è l’ultima delle Vele ad essere abbattuta

Zazoom 17 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

A Scampia ha preso il via la demolizione della Vela Rossa, ultima delle Vele di Napoli ad essere abbattuta. La giornata segna un momento storico, con l'intervento di due escavatori sotto gli occhi del sindaco Manfredi e del presidente della Regione Campania, Roberto Fico, simbolo di un nuovo inizio per il quartiere.

scampia iniziata la demolizione della vela rossa 232 l8217ultima delle vele ad essere abbattuta

© Teleclubitalia.it - Scampia, iniziata la demolizione della Vela Rossa: è l’ultima delle Vele ad essere abbattuta

Giornata storica a Napoli: due grandi escavatori entrano in azione sotto lo sguardo del sindaco Manfredi e del presidente della Regione Campania Roberto Fico. Al via la rigenerazione definitiva dell’area. È ufficialmente iniziata la demolizione della Vela Rossa a Scampia, l’ultima . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

Leggi anche: Avviate le procedure per la demolizione della Vela Rossa a Scampia

Leggi anche: Vela Rossa di Scampia, nei prossimi giorni il via alla demolizione

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Napoli, iniziata la demolizione della Vela Rossa di Scampia le immagini dal drone

Video Napoli, iniziata la demolizione della Vela Rossa di Scampia le immagini dal drone

scampia iniziata demolizione velaNapoli, iniziata la demolizione dell’ultima Vela di Scampia - È iniziata poco dopo le ore 9 di questa mattina, 17 dicembre, la demolizione della Vela Rossa a Scampia, l’ultima che viene abbattuta dal Comune di Napoli, una delle sette vele che furono realizzate n ... ilsole24ore.com

scampia iniziata demolizione velaGiù anche la Vela Rossa, Napoli cambia il volto di Scampia - È iniziata la demolizione della Vela Rossa a Scampia, l'ultima che viene abbattuta dal Comune di Napoli. ansa.it

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.