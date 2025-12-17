Scampia iniziata la demolizione della Vela Rossa | è l’ultima delle Vele ad essere abbattuta
A Scampia ha preso il via la demolizione della Vela Rossa, ultima delle Vele di Napoli ad essere abbattuta. La giornata segna un momento storico, con l'intervento di due escavatori sotto gli occhi del sindaco Manfredi e del presidente della Regione Campania, Roberto Fico, simbolo di un nuovo inizio per il quartiere.
È ufficialmente iniziata la demolizione della Vela Rossa a Scampia, l'ultima.
Napoli, iniziata la demolizione della Vela Rossa di Scampia le immagini dal drone
