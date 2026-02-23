Durante l' alluvione non ha voluto abbandonare casa ora festeggia cent' anni circondata da amici e famigliari

Adriana Baldrati, residente a Lughese, ha deciso di restare nella sua casa durante l’alluvione che ha colpito la zona, per poi festeggiare il suo centesimo compleanno circondata da amici e parenti. La sua scelta di non abbandonare il domicilio ha attirato l’attenzione della comunità, che ha partecipato con entusiasmo alla celebrazione. La festa si è svolta in un’atmosfera di allegria, con i presenti pronti a condividere il momento speciale.

Per l'occasione ha ricevuto la visita della sindaca di Lugo Elena Zannoni, che le ha portato in dono una pergamena a ricordo del traguardo e gli auguri a nome di tutta l'Amministrazione comunale e della comunità Nel pomeriggio di sabato 21 febbraio la lughese Adriana Baldrati ha festeggiato il suo centesimo compleanno, circondata dall'affetto dei suoi cari. Per l'occasione ha ricevuto la visita della sindaca di Lugo Elena Zannoni, che le ha portato in dono una pergamena a ricordo del traguardo e gli auguri a nome di tutta l'Amministrazione comunale e della comunità.Adriana Baldrati è nata il 21 febbraio 1926 a Lugo, dove ha trascorso tutta la vita.

