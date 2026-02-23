Dumfries torna in gruppo | convocazione e gestione Chivu verso il Bodo Glimt

Un nuovo passo avanti nell’ potentially difficile percorso di recupero riguarda l’esterno di fascia Denzel Dumfries, assente da tempo per infortunio. L’azione, motivata dall’esigenza di rinforzare la corsia destra, si è materializzata con la ripresa degli allenamenti in gruppo, sotto la supervisione di Cristian Chivu. L’indebolimento fisico, accumulato negli ultimi mesi, ha spinto lo staff a pianificare un rientro progressivo mirato a riallacciare il ritmo gara e a consolidare la presenza nel finale di stagione. Il giocatore ha ripreso a muoversi sul campo di Appiano Gentile dopo l’interruzione iniziata il 9 novembre 2025, in seguito a un infortunio occorso durante un incontro di campionato contro la lazio. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

Inter, riecco Dumfries: l’olandese torna in gruppo e vede il Bodo/Glimt: cosa filtra sulla sua convocazione e sulla gestione di ChivuDumfries torna in gruppo dopo settimane di assenza a causa di un problema fisico.

Inter, Dumfries verso il rientro: da oggi torna in gruppo ma niente sfida al BodoDumfries torna in gruppo dopo aver recuperato dall’infortunio, ma non giocherà contro il Bodo.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Inter, Dumfries verso il rientro: da oggi torna in gruppo ma niente sfida al Bodo; Inter, Dumfries e Calhanoglu tornano ad allenarsi in gruppo: rientro in campo sabato 28 febbraio contro il Genoa; Inter, quando torna Lautaro: i tempi minimi di recupero! Calhanoglu e Dumfries col Bodo…; Inter, Dumfries torna parzialmente in gruppo. Ci sarà contro la Juventus?.

FLASH | Inter, Dumfries torna in gruppo! Cosa filtra ora sul rientroInfortunio Dumfries - Ottime notizie per l'Inter, che dopo tre mesi ha ritrovato Dumfries i un allenamento col gruppo: quando tornerà davvero ... fantamaster.it

Inter, quando torna Lautaro: i tempi minimi di recupero! Calhanoglu e Dumfries col Bodo…Le ultimissime su Hakan Calhanoglu e Denzel Dumfries, ma anche i tempi di recupero di Lautaro Martinez post infortunio ... msn.com

Fuga #Inter in campionato, ora arriva il Bodo Glimt: perché la sconfitta del #Milan può svoltare la Champions dei nerazzurri x.com

Ecco chi dirigerà il ritorno di San Siro tra Inter e Bodo/Glimt - facebook.com facebook