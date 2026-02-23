Dumfries torna in gruppo | convocazione e gestione Chivu verso il Bodo Glimt
Denzel Dumfries torna ad allenarsi con il gruppo dopo mesi di assenza a causa di un infortunio. La sua convocazione rappresenta un passo importante nel suo percorso di recupero, che si sta concentrando sulla gestione da parte di Chivu. La squadra si prepara così alla prossima sfida contro il BodoGlimt, con il giocatore pronto a reinserirsi in gruppo. La sua presenza può fare la differenza in vista della partita.
Un nuovo passo avanti nell’ potentially difficile percorso di recupero riguarda l’esterno di fascia Denzel Dumfries, assente da tempo per infortunio. L’azione, motivata dall’esigenza di rinforzare la corsia destra, si è materializzata con la ripresa degli allenamenti in gruppo, sotto la supervisione di Cristian Chivu. L’indebolimento fisico, accumulato negli ultimi mesi, ha spinto lo staff a pianificare un rientro progressivo mirato a riallacciare il ritmo gara e a consolidare la presenza nel finale di stagione. Il giocatore ha ripreso a muoversi sul campo di Appiano Gentile dopo l’interruzione iniziata il 9 novembre 2025, in seguito a un infortunio occorso durante un incontro di campionato contro la lazio. 🔗 Leggi su Mondosport24.com
Inter, riecco Dumfries: l’olandese torna in gruppo e vede il Bodo/Glimt: cosa filtra sulla sua convocazione e sulla gestione di ChivuDumfries torna in gruppo dopo settimane di assenza a causa di un problema fisico.
Inter, Dumfries verso il rientro: da oggi torna in gruppo ma niente sfida al BodoDumfries torna in gruppo dopo aver recuperato dall’infortunio, ma non giocherà contro il Bodo.
