Due ordigni disinnescati nel garage di un palazzo

Un deposito di armi è stato scoperto nel garage di un condominio in via Montagnola, provocando l’intervento di una squadra speciale. La scoperta di una bomba da mortaio da 81 mm Smoke e di un proietto d’artiglieria da 76 mm AP-T ha richiesto l’intervento immediato del 2° Reggimento Genio Pontieri di Piacenza. Le operazioni di bonifica sono state coordinate dalla Prefettura e si sono concluse con successo. Nessuno è rimasto ferito durante le operazioni.

Nella mattinata del 23 febbraio si sono svolte, coordinate dalla Prefettura, le operazioni di bonifica da parte del 2° Reggimento Genio Pontieri di Piacenza di una bomba da mortaio da 81 mm Smoke e un proietto d'artiglieria da 76 mm AP-T, rinvenuti in un garage di un condominio in via Montagnola a Piacenza nella giornata del 21 febbraio, messo in sicurezza e sorvegliato da personale della locale Questura fino al completamento delle operazioni.Alle attività, come previsto dai protocolli d'intervento per queste circostanze, ha partecipato per il necessario supporto sanitario il personale del Comitato della Croce Rossa di Piacenza.