Ordigni artigianali nascosti in un garage 49enne a processo

Il Tribunale di Benevento ha avviato il processo nei confronti di Barbato Iannucci, 49 anni di Castelvenere, accusato di aver detenuto illegalmente ordigni artigianali nascosti in un garage. L’accusa riguarda il possesso di esplosivi e dispositivi pericolosi, ponendo sotto indagine le circostanze e le motivazioni di tale condotta. La vicenda evidenzia l’importanza di monitorare e prevenire situazioni di potenziale rischio per la sicurezza pubblica.

Tempo di lettura: < 1 minuto Il Tribunale di Benevento ha disposto il giudizio immediato nei confronti di Barbato Iannucci, 49 anni, di Castelvenere, accusato di detenzione illegale di esplosivi e congegni micidiali. La decisione è stata adottata dal Giudice per le indagini preliminari, dott.ssa Maria Di Carlo, su richiesta del Pubblico Ministero. Secondo l’accusa, l’uomo avrebbe detenuto ordigni esplosivi artigianali completi di miccia e telecomando, rinvenuti durante una perquisizione domiciliare effettuata lo scorso 19 settembre 2025 presso la sua abitazione di Castelvenere. Gli esplosivi erano custoditi all’interno di un baule nel garage dell’immobile, a cui l’imputato aveva esclusiva disponibilità. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Ordigni artigianali nascosti in un garage, 49enne a processo Leggi anche: Fuochi pirotecnici e ordigni artigianali conservati nel garage: carabinieri in azione Leggi anche: Catania, sequestrati 1.500 ordigni artigianali spediti con un corriere: il video dell’esplosione Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. Box trasformato in laboratorio clandestino di ordigni artigianali: arrestato 38enne a Catania; Catania, controlli della Polizia contro gli esplosivi illegali: arrestato 38enne. Catania, scoperto laboratorio clandestino di esplosivi in garage - A Catania un uomo di 38 anni aveva trasformato il garage in laboratorio per ordigni artigianali. ragusah24.it

Catania, aveva trasformato il garage in un laboratorio per confezionare ordigni - La polizia ha scoperto un garage adibito a laboratorio per confezionare ordigni artigianali. meridionews.it

Box trasformato in laboratorio clandestino di ordigni artigianali: arrestato 38enne a Catania - Proseguono senza sosta le attività di controllo della Polizia di Stato per contrastare la detenzione illegale di materiale esplodente e ... newsicilia.it

Catania, San Giovanni Galermo: garage trasformato in laboratorio per ordigni artigianali. La Polizia arresta un 38enne di Misterbianco: trovati bombe carta, micce, polvere nera e candelotti. Intervenuti anche gli artificieri per il recupero e la messa in sicurezza facebook

Nel garage di San Giovanni Galermo preparava ordigni artigianali x.com

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.