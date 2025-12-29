Fuochi pirotecnici e ordigni artigianali conservati nel garage | carabinieri in azione

I carabinieri di Brindisi hanno arrestato un uomo di 42 anni per aver detenuto illegalmente fuochi pirotecnici e ordigni artigianali nel suo garage. L’intervento, effettuato il 27 dicembre, ha portato al suo trasferimento agli arresti domiciliari. L’operazione si inserisce nelle attività di controllo e contrasto alla detenzione non autorizzata di esplosivi sul territorio.

BRINDISI - Un 42enne è finito ai domiciliari per detenzione illegale di esplosivi. L'arresto è avvenuto il 27 dicembre scorso ad opera dei carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile della Compagnia di Brindisi. Durante una perquisizione domiciliare, nel garage di pertinenza dell'abitazione.

Brindisi, in garage nascondeva 180 chili di fuochi d'artificio e 84 ordigni: ai domiciliari 42enne - Il 27 dicembre un 42enne è finito ai domiciliari, a Brindisi, per detenzione illegale di esplosivi. lagazzettadelmezzogiorno.it

