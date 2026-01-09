Incidente all’incrocio tra via Novara e via Caldera | in coma una donna di 44 anni

Nella mattinata di venerdì 9 gennaio, a Milano, si è verificato un incidente all’incrocio tra via Novara e via Caldera. Una donna di 44 anni è rimasta gravemente ferita ed è attualmente in coma. L’incidente ha richiesto l’intervento delle forze dell’ordine e dei servizi di emergenza per i rilievi e le cure necessarie. La dinamica esatta e le cause sono ancora in fase di accertamento.

Milano – Un grave incidente si è verificato all'alba di venerdì 9 gennaio a Milano, in via Novara, all'incrocio con via Caldera. La dinamica. Tre veicoli si sono scontrati verso le 7.15 in prossimità del semaforo: Un'utilitaria è stata tamponata da un suv ed è rimasta gravemente danneggiata. Coinvolto anche un autocarro contro cui la piccola vettura è andata a sbattere. Il bilancio è pesante: una donna è stata portata in coma all'ospedale San Carlo. Ferito anche un uomo di 58 anni. I soccorsi. Sul posto sono intervenute due ambulanze e due automediche oltre alla pattuglia della polizia locale incaricata dei rilievi.

