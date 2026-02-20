Incendio a Modena appartamento distrutto | una donna di 32 anni intossicata

Un incendio ha distrutto un appartamento in via Riva del Garda, a Modena, provocando l’intossicamento di una donna di 32 anni. Le fiamme sono divampate nel cuore della notte, causando danni ingenti all’appartamento e alle stanze vicine. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno spento le fiamme e soccorso la donna, ora ricoverata in ospedale. Le cause dell’incendio sono ancora da chiarire, ma i danni sono considerevoli e si contano anche danni materiali.

Modena, 20 febbraio 2026 – Un violento incendio ha distrutto un appartamento in via Riva del Garda, in zona Buon Pastore a Modena. Magazzino trasformato in un centro di vendita abusiva online: sequestrati oltre 60mila farmaci illegali Le fiamme sono divampate questa mattina intorno alle 5,30: all'arrivo delle squadre dei vigili del fuoco, le fiamme avevano già interessato parte dei locali dell'abitazione, sprigionando una densa coltre di fumo. La donna di 32 anni che era in casa, rimasta coinvolta nell'incendio, è rimasta intossicata proprio dal fumo nero. Soccorsa prima dai vigili del fuoco e poi dai sanitari del 118, è stata portata in ospedale.