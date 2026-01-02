Nola droga nascosta in casa | arrestato 22enne dalla Polizia

Da puntomagazine.it 2 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante un’operazione di controllo a Nola, la Polizia di Stato ha arrestato un 22enne trovato in possesso di hashish e marijuana nascosti in casa. L’intervento si inserisce in un’attività mirata a contrastare lo spaccio di sostanze stupefacenti sul territorio. L’arresto evidenzia l’impegno delle forze dell’ordine nel mantenere la sicurezza pubblica e nel contrasto alle attività illecite.

Operazione antidroga a Nola: la Polizia di Stato arresta un 22enne con hashish e marijuana nascosti in casa durante i controlli straordinari. Proseguono i servizi straordinari di controllo del territorio predisposti dalla Questura di Napoli per contrastare il traffico e lo spaccio di sostanze stupefacenti. Nella giornata del 30 dicembre 2025, la Polizia di Stato ha arrestato un 22enne di Nola, già noto alle forze dell’ordine e con precedenti specifici, con l’accusa di detenzione illecita di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. A diffondere la notizia una comunicazione della Questura di Napoli. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

nola droga nascosta in casa arrestato 22enne dalla polizia

© Puntomagazine.it - Nola, droga nascosta in casa: arrestato 22enne dalla Polizia

Leggi anche: Nola, controlli della Polizia: 28enne arrestato con droga in casa

Leggi anche: Catania, in casa aveva un “campionario” della droga: arrestato pusher dalla Polizia

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

nola droga nascosta casaNola, nasconde droga in casa. La Polizia di Stato arresta un 22enne - Nella giornata di ieri, la Polizia di Stato ha tratto in arresto un 22enne nolano con precedenti di polizia, anche specifici, per detenzione illecita ai fini ... napolivillage.com

nola droga nascosta casaNola: nasconde droga in casa ma viene scoperto e arrestato - Roma, 30 dicembre 2025 – Era l’estate del 2023 quando Angelika Hutter travolse e uccise con la sua Audi il ... msn.com

nola droga nascosta casaNola, droga in casa: arrestato 22enne - Proseguono senza sosta i servizi straordinari disposti dalla Questura di Napoli per contrastare il traffico di sostanze stupefacenti sul Nola, droga in casa: arrestato 22enne ... marigliano.net

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.