Nola droga nascosta in casa | arrestato 22enne dalla Polizia

Durante un’operazione di controllo a Nola, la Polizia di Stato ha arrestato un 22enne trovato in possesso di hashish e marijuana nascosti in casa. L’intervento si inserisce in un’attività mirata a contrastare lo spaccio di sostanze stupefacenti sul territorio. L’arresto evidenzia l’impegno delle forze dell’ordine nel mantenere la sicurezza pubblica e nel contrasto alle attività illecite.

Operazione antidroga a Nola: la Polizia di Stato arresta un 22enne con hashish e marijuana nascosti in casa durante i controlli straordinari. Proseguono i servizi straordinari di controllo del territorio predisposti dalla Questura di Napoli per contrastare il traffico e lo spaccio di sostanze stupefacenti. Nella giornata del 30 dicembre 2025, la Polizia di Stato ha arrestato un 22enne di Nola, già noto alle forze dell'ordine e con precedenti specifici, con l'accusa di detenzione illecita di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. A diffondere la notizia una comunicazione della Questura di Napoli.

