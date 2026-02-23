Droga in casa di un sorvegliato speciale | coppia in manette

Sottoposto alla misura della sorveglianza speciale, gli trovano droga in casa. È finito in manette - poi con divieto di dimora per lui e la moglie dopo l'udienza di convalida al Tribunale di Nocera Inferiore - un 75enne di Scafati, perchè trovato in possesso di circa 30 grammi di cocaina. Il blitz dei carabinieri della tenenza, risalente a giorni fa, puntava al domicilio dell'uomo, già noto per diversi precedenti. La coppia risponde di detenzione ai fini di spaccio. Sequestrata anche una somma di denaro. Il possesso di droga ha condotto a una violazione delle prescrizioni legate alla misura della sorveglianza speciale, alla quale l'uomo era sottoposto. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

Mugnano di Napoli: 14 kg di droga in casa del sorvegliato specialeIn Mugnano di Napoli, i Carabinieri hanno scoperto 14 kg di droga nell’abitazione di un sorvegliato speciale.

Mugnano, 14 chili di droga in casa di un sorvegliato speciale: 48enne arrestato dai CarabinieriL’arresto di un 48enne a Mugnano ha portato al sequestro di 14 chili di droga.

Lite in famiglia e i carabinieri scoprono una coltivazione di droga in casaUn intervento nato per sedare una lite familiare si è trasformato in un’operazione antidroga per i carabinieri del nucleo radiomobile di Catania. I militari sono intervenuti in via Proserpina, in […] ... blogsicilia.it

Con la droga in casa: due arresti a Empoli grazie al cane PacoLa guardia di finanza di Empoli ha arrestato due persone e sequestrato un'ingente quantità di droga, denaro contanti, armi e munizioni detenute ... gonews.it

In casa con una pistola e droga, arrestati due fratelli. Operazione della Polizia a Reggio Calabria, trovati 650 grammi di marijuana. #ANSA x.com

#SantaMariaCapuaVetere- Droga pronta allo spaccio in casa: arrestato 57enne dai carabinieri Servizio di #GiovanniVernazzaro #NanoTG #NanoTV - facebook.com facebook