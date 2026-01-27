In Mugnano di Napoli, i Carabinieri hanno scoperto 14 kg di droga nell’abitazione di un sorvegliato speciale. L’intervento ha portato all’arresto di un uomo di 48 anni, grazie all’uso di cani antidroga. Questa operazione evidenzia l’impegno delle forze dell’ordine nel contrasto al traffico di sostanze stupefacenti nella zona.

A Mugnano di Napoli arrestato un 48enne sorvegliato speciale: trovati 14 kg di droga in casa grazie ai cani antidroga dei Carabinieri. 14 chili di droga nell’appartamento del sorvegliato speciale: arrestato 48enne. È stato il fiuto dei cani del nucleo cinofili di Sarno a scoprire un ingente carico di droga nell’appartamento di un sorvegliato speciale. Si tratta di S. F., 48 anni, residente a Mugnano di Napoli, arrestato dai Carabinieri della sezione operativa di Marano per detenzione di sostanze stupefacenti a fini di spaccio. A diffondere la notizia una Comunicazione del Comando La violazione e la perquisizione. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

© Puntomagazine.it - Mugnano di Napoli: 14 kg di droga in casa del sorvegliato speciale

Approfondimenti su Mugnano di Napoli

Domenica 14 dicembre, Mugnano si trasforma in un grande spazio di divertimento con “Mugnano sul Ghiaccio”.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Ultime notizie su Mugnano di Napoli

Argomenti discussi: Mugnano, tragedia sulla circumvallazione: autopsia su Rocco D’Alterio, una donna indagata per omicidio stradale; Omicidio Colalongo, il boss Cava ha portato il killer da Mugnano a Scisciano; Quattordici chili di droga in una casa a Mugnano, 49enne arrestato dai carabinieri di Marano; Omicidio Colalongo, il boss Cava ha condotto il killer da Mugnano a Scisciano.

Mugnano, sequestrati 900 kg di prodotti ittici senza documentazioneNella notte tra il 18 ed il 19 dicembre sono stati sequestrati circa 900 kg di prodotti ittici e frutti di mare nel mercato ittico di Mugnano, in provincia di Napoli. I prodotti erano privi della ... ilmattino.it

Mugnano, sequestrato arsenale ad un 18enne. Il giovane è stato arrestatoIl sequestro di armi clandestine nasce dopo un banale controllo in un bar di via Chiesa a Mugnano di Napoli. All'interno ci sono due giovani che, alla vista dei carabinieri, sembrano insofferenti. rainews.it

Conad Napoli Centro Commerciale Mugnano - facebook.com facebook