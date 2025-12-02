50 milioni di vite spezzate | il dramma della moderna schiavitù nel XXI secolo

Il 2 dicembre le Nazioni Unite celebrano la Giornata internazionale per l’abolizione della schiavitù, commemorando la data in cui nel 1949 fu approvata la Convenzione per la repressione della tratta degli esseri umani e dello sfruttamento della prostituzione altrui. Ebbene, in questi tempi l’anniversario suona più come un monito che come una commemorazione: nel pieno dell’età dell’intelligenza artificiale, della competizione globale per l’innovazione, della spinta all’emancipazione dell’umanità da molte grande piaghe globali (dalla fame alla mortalità neonatale, i dati sono nettamente migliori rispetto a inizio secolo), ciò che spesso non emerge agli occhi dell’opinione pubblica è che la piaga della schiavitù non è mai stata tanto diffusa nella storia umana come oggigiorno. 🔗 Leggi su It.insideover.com

