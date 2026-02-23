Dramma il prov di Napoli marito trova la moglie 42enne priva di vita in casa

Un uomo di Pozzuoli ha scoperto la moglie di 42 anni senza vita in casa, causando una tragedia improvvisa. La causa sembra essere un problema di salute improvviso che non ha dato scampo alla donna. La scena si è svolta in via Barletta, dove il marito ha bussato più volte alla porta prima di entrare. La polizia sta indagando sull’accaduto e sulle circostanze che hanno portato a questa perdita improvvisa.

Una tragedia improvvisa ha scosso Pozzuoli nella mattinata di ieri. Un uomo, dopo essere rientrato nella propria abitazione di via Barletta, nella zona di via Napoli, ha iniziato a bussare ripetutamente alla porta. All’interno si trovava la moglie, ma dal casa non arrivava alcun segnale. Il silenzio prolungato ha fatto subito crescere l’ansia. Non ottenendo risposta, l’uomo ha deciso di forzare l’ingresso ed entrare in casa. Appena varcata la soglia, si è trovato davanti a una scena drammatica e straziante. La donna era riversa nell’abitazione e appariva subito chiaro che qualcosa di grave fosse accaduto. 🔗 Leggi su Dailynews24.it

