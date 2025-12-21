Il marito e la moglie anziana e malata morti in casa dramma in un' abitazione di Uggiate | la pista dell’omicidio-suicidio Ecco cosa sappiamo
Nella giornata del 21 dicembre 2025, un dramma si è consumato nell'abitazione di Uggiate con Ronago, in provincia di Como. Il figlio ha scoperto i genitori, entrambi anziani e malati, senza vita all’interno dell’abitazione. Si ipotizza un possibile scenario di omicidio-suicidio, ma le indagini sono ancora in corso. Ecco cosa sappiamo.
Uggiate con Ronago (Como), 21 dicembre 2025 – Li ha trovati in casa il figlio, senza vita entrambi. Il padre, Roberto Bianchi, 78 anni, e la seconda moglie, Graziella Botta di 77. A poca distanza il loro cagnolino, anche lui morto. Il tragico ritrovamento è avvenuto nel tardo pomeriggio di oggi, all’interno di una villetta alla periferia di Uggiate con Ronago, nella Bassa Comasca. A lungo, i carabinieri del comando di Como sono rimasti all’interno dell’abitazione assieme al medico legale, per cercare di ricostruire cosa fosse accaduto, senza arrivare a una certezza. Il coltello sporco di sangue . 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
