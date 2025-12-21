Nella giornata del 21 dicembre 2025, un dramma si è consumato nell'abitazione di Uggiate con Ronago, in provincia di Como. Il figlio ha scoperto i genitori, entrambi anziani e malati, senza vita all’interno dell’abitazione. Si ipotizza un possibile scenario di omicidio-suicidio, ma le indagini sono ancora in corso. Ecco cosa sappiamo.

Uggiate con Ronago (Como), 21 dicembre 2025 – Li ha trovati in casa il figlio, senza vita entrambi. Il padre, Roberto Bianchi, 78 anni, e la seconda moglie, Graziella Botta di 77. A poca distanza il loro cagnolino, anche lui morto. Il tragico ritrovamento è avvenuto nel tardo pomeriggio di oggi, all’interno di una villetta alla periferia di Uggiate con Ronago, nella Bassa Comasca. A lungo, i carabinieri del comando di Como sono rimasti all’interno dell’abitazione assieme al medico legale, per cercare di ricostruire cosa fosse accaduto, senza arrivare a una certezza. Il coltello sporco di sangue . 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Il marito e la moglie anziana e malata morti in casa, dramma in un'abitazione di Uggiate: la pista dell’omicidio-suicidio. Ecco cosa sappiamo

Leggi anche: Como, dramma in un’abitazione di Uggiano: moglie e marito anziani trovati morti, ipotesi omicidio-suicidio

Leggi anche: Tragedia in un’abitazione di Uggiate: marito e moglie trovati morti, a dare l’allarme il figlio che era andato a trovarli

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Il marito e la moglie anziana e malata morti in casa, dramma in un'abitazione di Uggiate: la pista dell’omicidio-suicidio. Ecco cosa sappiamo; Ronago (Como), marito e moglie trovati morti in casa: si pensa a un omicidio-suicidio; Ronago, anziani trovati morti in casa: indagini su possibile omicidio-suicidio; Marito e moglie morti in casa a Uggiate: ipotesi omicidio suicidio, trovato biglietto di scuse.

Sposa l’anziano compagno malato in tarda età. Per i figli di lui si tratta di un matrimonio d’interesse e finiscono a processo - Per i figli di lui si tratta di un matrimonio d'interesse e finiscono a processo. blitzquotidiano.it