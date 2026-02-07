Dove vedere in tv Italia-Gran Bretagna curling misto Olimpiadi 2026 | orario programma streaming

Questa sera alle 19.05 si gioca Italia-Gran Bretagna di curling ai Giochi di Milano Cortina 2026. La partita si svolge nella dodicesima giornata del torneo di doppio misto e sarà trasmessa in diretta TV. Gli appassionati potranno seguirla anche in streaming, mentre le squadre si scontrano per conquistare punti importanti nel round robin.

Nella serata di domenica 8 febbraio (dalle ore 19.05) si svolgerà il big match tra Italia e Scozia, piatto forte della dodicesima sessione di gioco del round robin del torneo di doppio misto di curling ai Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026. Per Stefania Constantini e Amos Mosaner sarà l’ottavo incontro del torneo, mentre Bruce Mouat e Jennifer Dodds chiuderanno il loro percorso nella fase a gironi proprio contro gli azzurri. Lo Stadio del Ghiaccio di Cortina d’Ampezzo sarà teatro della riedizione della finale dei Campionati Mondiali 2025, in cui furono Constantini e Mosaner ad imporsi nettamente in Canada (a Fredericton) aggiudicandosi il titolo iridato. 🔗 Leggi su Oasport.it

Questa mattina si svolge la prima giornata del torneo di doppio misto di curling alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026.

