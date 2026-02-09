Dove vedere in tv Berrettini-Coria ATP Buenos Aires 2026 | orario programma streaming

Gli appassionati di tennis possono già segnare in agenda l’appuntamento con il match tra Matteo Berrettini e Facundo Coria, in programma a Buenos Aires. Dopo aver saltato gli Australian Open per un infortunio, il giocatore italiano si prepara a tornare in campo. La partita sarà trasmessa in tv e in streaming, offrendo ai fan la possibilità di seguire da vicino il ritorno di Berrettini, che sembra aver messo alle spalle i problemi fisici.

La dolorosa rinuncia agli Australian Open, a causa dell’ennesimo infortunio, è stata messa definitivamente in archivio, adesso è il momento di voltare pagina. Nell’incontro valevole per il primo turno del torneo ATP di Buenos Aires Matteo Berrettini, testa di serie numero 8, affronta l’argentino Federico Coria. Riparte quindi dalla terra battuta il cammino del giocatore romano che spera di aver messo in soffitta i cronici problemi fisici che lo tormentano. Il primo ostacolo sarà rappresentato dal giocatore padrone di casa contro cui il trionfatore dell’ultima Davis conduce 2-0 nel bilancio dei confronti diretti. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Dove vedere in tv Berrettini-Coria, ATP Buenos Aires 2026: orario, programma, streaming Approfondimenti su Berrettini Coria Dove vedere in tv Berrettini-Tien, Kooyong Classic 2026: orario, programma, streaming Il 13 gennaio, Matteo Berrettini tornerà in campo durante il Kooyong Classic 2026. Dove vedere in tv Arnaldi-Altmaier, ATP Brisbane 2026: orario, programma, streaming Lunedì 5 gennaio, all’ATP Brisbane 2026, si disputa il match tra Matteo Arnaldi e Daniel Altmaier. Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video. Ultime notizie su Berrettini Coria Argomenti discussi: Lecce-Udinese, dove vedere la partita in tv: gli orari; Dove vedere in tv le Olimpiadi di Milano Cortina: da Rai a Discovery, i canali in chiaro e in abbonamento; Milano Cortina: ecco dove vedere i Giochi olimpici in tv; Dove vedere le Olimpiadi invernali 2026 in diretta tv e in streaming. Dove vedere in tv Berrettini-Coria, ATP Buenos Aires 2026: orario, programma, streamingLa dolorosa rinuncia agli Australian Open, a causa dell'ennesimo infortunio, è stata messa definitivamente in archivio, adesso è il momento di voltare ... oasport.it Dove vedere in tv Italia-USA, semifinale curling misto Olimpiadi: orario, programma, streamingL'Italia affronterà gli USA nella semifinale del torneo di curling doppio misto alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026: gli azzurri hanno ... oasport.it Il terzo torneo della settimana si disputa a Buenos Aires, torneo che inaugura la stagione su terra battuta. Ben 4 gli italiani presenti con il gradito rientro in campo di Matteo Berrettini, Matteo testa di serie N.8 affronterà la Wild Card Coria. Cerundolo, il nostro Da facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.