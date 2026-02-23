Dopo l’arbitraggio di Chiffi Zazzaroni si arrende | non osiamo immaginare cosa accadrà da qui alla fine

Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport, ha ammesso la sua frustrazione dopo un arbitraggio contestato durante una partita recente. La sua reazione deriva dalle decisioni prese sul campo, che hanno provocato discussioni tra tifosi e addetti ai lavori. Zazzaroni si mostra preoccupato per le conseguenze future, temendo che gli eventi possano peggiorare. La sua analisi si concentra sulle conseguenze di queste scelte arbitrali e sul clima che si sta creando.

Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport, che da sempre nega la Marotta League, scrive un editoriale intitolato “M’hai rotto League”. Scrive Zazzaroni in prima pagina: Se Chiffi assegna un rigore che non c’è – e il Var lo corregge subito ritenendo giustamente non punibile il contatto di Hien su Hojlund, un rigorino d’antan? – e pochi minuti dopo annulla un gol valido del Napoli, quello del 2-0, considerando falloso un altrettanto normale contrasto di gioco tra Hojlund e Hien, sempre loro, non c’è salvezza e insomma sventoliamo i fazzoletti bianchi e non fateci del male. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

Rimonta Dea, rabbia Napoli: il Var nel mirino dopo il caso GutierrezPrima della gara, un momento di commozione ha unito il pubblico di Bergamo e Napoli. Una tifosa nerazzurra ha esposto un cartoncino con la scritta: Perdonaci Domenico, vola in cielo angioletto, in ... sciscianonotizie.it

Manna (finalmente!) furioso a DAZN per l’arbitraggio di Chiffi: le sue parole sono devastantiUna giornata tesa, episodi discussi e parole che pesano. Dopo Bergamo resta una sensazione difficile da cancellare. E il Napoli finalmente non le manda a dire ai microfoni Per settimane si sono lament ... napolicalciolive.com

Duro sfogo di Giovanni Manna, direttore sportivo del Napoli, contro l’arbitraggio che ha tolto il 2-0 del Napoli Subito dopo, sempre ai microfoni di Dazn, è intervenuto anche Hien. Queste le sue parole sul contatto con Hojlund: “Secondo me è fallo. Non mi pia - facebook.com facebook

Dopo l'imbarazzante arbitraggio di #Manganiello e la decisione dell'Aia che non ha fermato l'arbitro, molti hanno evidenziato che contro @sscnapoli spiri un vento contrario, alimentato pure da TV e giornali. Ma ogni tanto c'è pure qualche lettura che aiuta a ca x.com