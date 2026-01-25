Mercato Roma i giallorossi non si fermano! Ancora colpi da qui alla fine 5 nomi sul taccuino di Massara Chi potrebbe arrivare

Il mercato della Roma continua a muoversi con attenzione, con il club che sta valutando diverse opzioni per rafforzare l’attacco. In particolare, Massara tiene sotto controllo cinque nomi, pronti a essere valutati nelle prossime settimane. La finestra di mercato rimane aperta, consentendo possibili interventi strategici per migliorare la rosa e affrontare al meglio la seconda parte della stagione.

Mercato Roma, i giallorossi sono scatenati sul fronte attacco. Massara ha 5 nomi sul taccuino per rinforzare la rosa da qui a fine gennaioIl cantiere della Roma è ancora aperto, specialmente lì davanti. Il reparto offensivo resta uno dei nodi principali da sciogliere per la dirigenza giallorossa in queste ultime battute di mercato. La ... calcionews24.com

Mercato Roma: occhi anche sul futuro Con gli arrivi di Malen e Vaz già definiti, la Roma continua a muoversi sul mercato per rinforzare la rosa guardando sia al presente che alle prospettive future. In quest’ottica si inserisce l’operazione Lorenzo Venturino, - facebook.com facebook

