Sibilano alla fine si arrende all’evidenza | Sì i cambi hanno fatto la differenza

Dopo la recente sconfitta di Pescara, Sibilano, vice di mister Dionigi, ha sottolineato come i cambiamenti apportati abbiano avuto un impatto positivo sulla squadra. Ha commentato che la prestazione su un campo complicato è stata soddisfacente e che la risposta dei giocatori è stata concreta. Alla fine, ha riconosciuto che, nonostante gli sforzi, non è stato sufficiente a ottenere il risultato desiderato.

"Abbiamo fatto una buona prestazione su un campo difficile" – ha commentato Sibilano, vice di mister Dionigi – la squadra ha risposto bene dopo la sconfitta di Pescara, ma purtroppo non è bastato. Dobbiamo cercare di sfruttare meglio le occasioni che creiamo e soprattutto gestire meglio la palla in uscita dove abbiamo commesso degli errori che non ci hanno permesso di fare male sulle ripartenze. È un periodo che ci gira un po' male, ma non cerchiamo alibi: sono convinto che con l'atteggiamento che ho visto oggi (ieri, ndr) riusciremo a fare quei 22-23 punti che mancano a raggiungere il nostro obiettivo.

