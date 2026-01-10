Arriva ChatGPT Salute addio dottor Google Le sfide dell’AI per medici e pazienti

Arriva ChatGPT Salute, una novità nel campo dell’assistenza sanitaria digitale. L’intelligenza artificiale sta trasformando il rapporto tra medici e pazienti, offrendo strumenti per interpretare referti, gestire farmaci e comprendere analisi. Tuttavia, questa evoluzione solleva anche sfide e interrogativi sulla chiarezza, l’affidabilità e l’uso responsabile delle nuove tecnologie nel settore sanitario.

Sigle a raffica nei referti, farmaci misteriosi, analisi incomprensibili: già molti, quando si tratta di salute, chiedono aiuto all’intelligenza artificiale (AI). Ora però l’ultima mossa di OpenAI rischia di mandare definitivamente in pensione il tanto detestato (soprattutto dai ‘camici bianchi’) dottor Google. La società proprietaria di ChatGPT ha infatti lanciato ChatGPT Salute, che ambisce a diventare una sorta di assistente personale capace di spiegare, riordinare e rendere comprensibili informazioni mediche complesse. Ma che impatto avrà sull’ autorevolezza dei medici in carne e ossa e sul rapporto, già fragile, con i pazienti? LaPresse lo ha chiesto a Francesco Branda, ricercatore dell’Università Campus Bio-Medico. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Arriva ChatGPT Salute, addio dottor Google. Le sfide dell’AI per medici e pazienti Leggi anche: ChatGPT Atlas, arriva il browser di ChatGPT, che sfida Google Chrome Leggi anche: Open rilascia ChatGpt Salute: “Non sostituisce i medici” Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. Dottor Google, addio? Arriva ChatGPT Salute; Arriva ChatGPT Salute, addio dottor Google. Le sfide dell’AI per medici e pazienti. L’intelligenza artificiale in camice bianco (ma non è un medico): arriva ChatGPT Salute - OpenAI ha annunciato il nuovo servizio, sottolineando che integra ma non sostituisce il supporto medico. iodonna.it

