La vittima dell' incidente sulla A25 è una giovane mamma e barista di 36 anni | viveva a Montesilvano

L’incidente avvenuto sulla A25 la mattina di sabato 10 gennaio ha coinvolto una giovane donna di 36 anni, Sidonia Nicoleta Paun, residente a Montesilvano. La vittima, una barista di origine romena, è tragicamente deceduta nell’incidente. La notizia ha suscitato cordoglio nella comunità locale, evidenziando l’importanza di rispettare le norme di sicurezza stradale.

È Sidonia Nicoleta Paun, 36enne di origine romena la vittima dell'incidente avvenuto sulla A25 la mattina di sabato 10 gennaio. Barista a Montesilvano, la donna lascia le sue due figlie di 18 e 11 anni: la prima era in macchina con lei al momento dell'impatto, ma non avrebbe riportato gravi.

È Sidonia Nicoleta Paun la donna di 36 anni che ha perso la vita ieri nell’incidente sulla A25 - Un gravissimo incidente stradale ha sconvolto la mattinata di ieri, sabato 10 Gennaio, lungo l'autostrada A25. terremarsicane.it

