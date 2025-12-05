È morta la donna investita due giorni fa sulle strisce pedonali a Vigevano Addolorata Gargiulo aveva 43 anni

Ilgiorno.it | 5 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Vigevano (Pavia) –   Le sue condizioni erano apparse da subito gravissime ai soccorritori che ne avevano disposto il trasferimento con l’elisoccorso di Milano all’ospedale Niguarda. E proprio nel nosocomio milanese questa mattina Addolorata Gargiulo, 43 anni, ha cessato di vivere. La donna era stata travolta mercoledì pomeriggio da un’automobile mentre si accingeva ad attraversare sulle strisce pedonali corso Argentina, una delle strade ad alto scorrimento nel perimetro cittadino. Vigevano, investita mentre attraversa la strada: gravissima una donna di 43 anni La zona è considerata da sempre particolarmente pericolosa per gli utenti più fragili della strada e a poco è valso dotarla di dissuasori di velocità. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

200 morta la donna investita due giorni fa sulle strisce pedonali a vigevano addolorata gargiulo aveva 43 anni

© Ilgiorno.it - È morta la donna investita due giorni fa sulle strisce pedonali a Vigevano. Addolorata Gargiulo aveva 43 anni

News recenti che potrebbero piacerti

200 morta donna investitaDonna investita e uccisa da un’auto a Reggio Calabria - A prestare i primi soccorsi e chiamare aiuto è stato lo stesso conducente del veicolo ma quando è arrivato il 118 per la vittima, 60 anni, non c’era più niente da fare. Si legge su tg24.sky.it

Reggio Calabria, donna investita e uccisa sulla Gallico-Gambarie - Una donna senza documenti investita e uccisa sulla strada Gallico- Come scrive quotidianodelsud.it

Cerca Video su questo argomento: 200 Morta Donna Investita