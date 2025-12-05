È morta la donna investita due giorni fa sulle strisce pedonali a Vigevano Addolorata Gargiulo aveva 43 anni

Vigevano (Pavia) – Le sue condizioni erano apparse da subito gravissime ai soccorritori che ne avevano disposto il trasferimento con l’elisoccorso di Milano all’ospedale Niguarda. E proprio nel nosocomio milanese questa mattina Addolorata Gargiulo, 43 anni, ha cessato di vivere. La donna era stata travolta mercoledì pomeriggio da un’automobile mentre si accingeva ad attraversare sulle strisce pedonali corso Argentina, una delle strade ad alto scorrimento nel perimetro cittadino. Vigevano, investita mentre attraversa la strada: gravissima una donna di 43 anni La zona è considerata da sempre particolarmente pericolosa per gli utenti più fragili della strada e a poco è valso dotarla di dissuasori di velocità. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

