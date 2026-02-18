Sambenedettese panchina a Boscaglia dopo l' esonero di Mancinelli

Dopo l'esonero di Mancinelli, la Sambenedettese ha scelto Boscaglia come nuovo allenatore. La decisione arriva per cercare di risollevare le sorti del team, che nelle ultime partite ha faticato a trovare risultati positivi. Boscaglia si presenta con una lunga esperienza e potrebbe portare nuove idee in campo.

La sambenedettese attraversa un momento di turnover tecnico con un cambio in panchina finalizzato a rilanciare le ambizioni della squadra rossoblù. Due comunicazioni ufficiali hanno definito la nuova direzione sportiva, aprendo un percorso che punta a consolidare un migliore rendimento nel prosieguo del campionato. Il presidente Vittorio Massi ha disposto l’esonero di Marco Mancinelli, ringraziandolo per la disponibilità e la professionalità dimostrate. La decisione è stata comunicata ufficialmente dai vertici della società, che ha espresso auguri di successo al tecnico per i progetti futuri. Per la gestione della prima squadra è stato designato Roberto Boscaglia, allenatore con una lunga esperienza tra serie b e serie c. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

