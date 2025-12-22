Meloni era a Bruxelles intenta ad evitare l'utilizzo degli asset russi per il sostegno all'Ucraina, quando in Italia si consumava questa sorta di tradimento. Con il telefono spento e un dossier complesso da gestire, il premier non ha potuto intervenire e fermare le mire leghiste. Ora, il pericolo maggiore è che una situazione simile si ripresenti. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Salvini irrita Meloni e Giorgetti: dopo lo strappo sulle pensioni si teme il veto sul decreto per le armi a Kiev

Leggi anche: Vertice d’urgenza a Palazzo Chigi dopo lo stop della Lega sulle pensioni: Meloni convoca Tajani, Salvini e Giorgetti

Leggi anche: Armi a Kiev, Meloni sconfigge Salvini: la Lega verso il sì al decreto

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

La Lega "minaccia" Giorgetti e fa saltare tutto il pacchetto pensioni: Salvini “spinge” l’attacco interno sulla manovra, scontro totale e norme da rifare - Eliminate tutte le norme sulla previdenza: cancellata la stretta sul riscatto della laurea, annullato l’allungamento delle “finestre” e decaduto il silenzio- quotidiano.net