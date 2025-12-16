Donna investita davanti al supermercato | trovato il pirata della strada

In soli tre giorni, la Polizia locale ha identificato il pirata della strada che, lo scorso venerdì, aveva investito una giovane donna davanti al supermercato Bennet di Gavardo. L’automobilista, che non si era fermato dopo l’incidente, è stato rintracciato e denunciato, chiudendo così il caso e garantendo giustizia alla vittima.

La Polizia locale ha chiuso il cerchio in appena tre giorni. È stato infatti individuato l'uomo al volante dell'auto che, lo scorso venerdì, aveva investito una giovane donna alla rotonda del supermercato Bennet di Gavardo, sul lato di via Guido Franchi, per poi allontanarsi senza fermarsi a.

La donna stava attraversando la strada quando è stata investita, dopo la chiamata d'emergenza è scattata la macchina dei soccorsi - facebook.com facebook

#Treni, linea #padovaVenezia sospesa dalle 14.30: una donna è stata investita da un convoglio x.com

