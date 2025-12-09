Donna investita da pirata della strada ‘pentito’ la donna è ancora in rianimazione

Una donna è rimasta gravemente ferita e si trova in rianimazione all'ospedale Maggiore di Bologna dopo essere stata investita da un'auto in via Stalingrado. Il conducente, che si era allontanato senza prestare soccorso, si è poi pentito dell'accaduto. L'incidente avviene in un contesto di grande preoccupazione e indagini in corso.

Bologna, 9 dicembre 2025 - E' ancora ricoverata all'ospedale Maggiore di Bologna, in rianimazione e in pericolo di vita, la donna che all'alba di ieri è stata investita in via Stalingrado da un'auto, il cui conducente inizialmente si era allontanato dal luogo dell'incidente, senza chiamare i soccorsi. L'automobilista solo in un secondo momento è tornato sul posto e ha confermato alla Polizia Locale di avere travolto il pedone. Grave incidente in via Stalingrado a Bologna: video Chi è la donna investita. La donna ferita, che era senza documenti, è stata identificata oggi: si tratta di una 32enne di origine peruviana, le cui condizioni restano critiche. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Donna investita da pirata della strada ‘pentito’, la donna è ancora in rianimazione

