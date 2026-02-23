Donna decapitata a Scandicci | presunto omicida trasferito dall’ospedale al carcere

Issam Chlih, 30enne marocchino, è stato trasferito in carcere dopo essere stato dimesso dall’ospedale San Giovanni di Dio. La sua presenza in ospedale è legata al sospetto coinvolgimento nell’omicidio di una donna senza fissa dimora, trovata decapitata nell’area ex Cnr di Scandicci. Il trasferimento nel carcere di Sollicciano è avvenuto questa mattina, poche ore dopo la fine delle cure. La vicenda continua a destare attenzione nella comunità locale.

FIRENZE – E' stato portato in carcere, a Sollicciano, dopo essere stato dimesso stamani, 23 febbraio 2026, dall'ospedale San Giovanni di Dio, Issam Chlih il 30enne marocchino indagato per l'omicidio della 44enne tedesca senza fissa dimora il cui corpo decapitato fu trovato il 18 febbraio nell'ex area Cnr di Scandicci. Su di lui, secondo l'accusa, graverebbero gravi indizi. Il presunto killer era stato ricoverato il 17 febbraio, a seguito della segnalazione di alcuni passanti che vedendolo nell'area Cnr in forte stato di agitazione, avevano chiamato il 118 e il 112 Nue. Sul posto erano intervenute un'ambulanza e una pattuglia dei carabinieri.

