Donna decapitata a Scandicci | fermato un uomo

Un uomo è stato fermato dopo il barbaro omicidio di Silke Sauer, una donna tedesca di 44 anni, trovata decapitata ieri a Scandicci. La causa dell’omicidio sembra legata a una lite scoppiata poco prima del delitto. Gli investigatori hanno rintracciato il sospettato nelle vicinanze dell’area ex Cnr, dove è avvenuto il decesso. La polizia sta ancora analizzando i motivi e i dettagli dell’aggressione, mentre il sospettato viene interrogato in commissariato. La comunità locale si chiede cosa abbia portato a questa violenta tragedia.

SCANDICCI (FIRENZE) – Svolta nelle indagini per sull’omicidio della donna di 44 anni, Silke Sauer, tedesca, trovata decapitata nell’area ex Cnr a Scandicci ieri, 18 febbraio 2026. Secondo le prime informazioni, i carabinieri avrebbero individuato il probabile autore dell’efferato delitto. Si tratterebbe di un uomo di origine nordafricana che il giorno precedente la scoperta del cadavere aveva infastidito un passante aizzandogli contro un cane. Lo stesso animale che poi e’ stato trovato a sorvegliare il cadavere della donna. L’uomo he risulta già conosciuto alle forze dell’ordine, tanto da essere sottoposto all’obbligo di firma proprio presso la caserma dei carabinieri di Scandicci. 🔗 Leggi su Firenzepost.it © Firenzepost.it - Donna decapitata a Scandicci: fermato un uomo Donna decapitata a Scandicci, fermato un uomo. Tracce di sangue sulla sua felpaA Scandicci, un uomo è stato arrestato dopo aver ucciso una donna e lasciato il suo corpo decapitato nell’area ex Cnr. Donna decapitata a Scandicci, fermato un uomo. Tra i due una lite, poi l’orroreA Scandicci, un uomo è stato arrestato dopo aver ucciso e decapitato una donna durante una lite in un'area vicino all'ex Cnr. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Cadavere di una donna decapitata trovato nell'area ex Cnr a Scandicci (Firenze); Firenze, trovato il cadavere decapitato di una donna a Scandicci; Il cadavere di una donna decapitata trovato a Scandicci; Orrore a Scandicci: donna decapitata trovata nell’area ex Cnr. Donna decapitata a Scandicci, fermato un uomo. L’ipotesi: tra i due una lite, poi l’orroreDa una prima ricostruzione pare che la vittima e l’uomo si frequentassero. Ed è possibile che il delitto sia stato il tragico epilogo di un diverbio. L’uomo si trova adesso piantonato in ospedale, dov ... lanazione.it Donna decapitata a Scandicci, fermato l’uomo accusato di omicidio(Adnkronos) – I carabinieri hanno fermato un uomo di origini nordafricane per l’omicidio di Silke Sauer, la cittadina tedesca di 44 anni, senza fissa dimora, trovata senza vita e decapitata nell’area ... ilnapolionline.com Viaggio nell'area dove è stata trovata la donna decapitata facebook Donna trovata decapitata nel casolare a Scandicci: identificata la vittima, un cane vegliava sul corpo x.com