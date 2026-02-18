Donna decapitata a Scandicci indagini dei carabinieri

Una donna è stata decapitata a Scandicci, probabilmente a causa di un episodio violento. Il corpo senza testa è stato scoperto questa mattina nell’area dell’ex Cnr, vicino a un’azienda abbandonata. I carabinieri stanno eseguendo i rilievi per capire cosa sia successo e cercare eventuali testimoni. La polizia ha già avviato le indagini per risalire all’identità della vittima e alle circostanze del delitto. La comunità si interroga sulle cause di questa drammatica tragedia.

Il corpo senza vita di una donna è stato trovato oggi a Scandicci, in provincia di Firenze, all'interno dell'area dell'ex Cnr. Sul posto sono arrivati i carabinieri e il magistrato della procura di Firenze Alessandra Falcone. Da quanto si apprende, il cadavere sarebbe decapitato. Della donna è ignota l'identità. Il corpo è stato trovato nella zona del parco del casello dell'Acciaiolo. Sul posto sono in corso i rilievi della scientifica dei carabinieri. Presenti anche il medico legale e il magistrato. Gli agenti della polizia locale hanno recintato la zona del ritrovamento.