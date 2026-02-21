Domenico morto dopo il trapianto Bassetti | Errori di comunicazione inaccettabili Donate gli organi

In un accorato video pubblicato sui social network, il professor Matteo Bassetti ha commentato la tragica vicenda di Domenico, il bambino di 2 anni morto stamattina all'Ospedale Monaldi di Napoli circa due mesi dopo il trapianto di cuore fallito. Ecco cosa ha detto l'infettivologo. 🔗 Leggi su Fanpage.it

La madre del piccolo Domenico, morto dopo il trapianto a Napoli: “Stanno girando raccolte fondi che sono truffe”La madre di Domenico, il bambino deceduto dopo un trapianto a Napoli, denuncia che alcune raccolte fondi online sono false e truffaldine.

“Sono stata con lui fino all’ultimo”: il saluto della mamma a Domenico, il bimbo morto dopo il trapianto di cuoreLa mamma di Domenico ha raccontato di essere rimasta con il figlio fino all’ultimo respiro, pochi giorni dopo il fallimento del trapianto di cuore.

Napoli, il piccolo Domenico è morto. La madre, ora una Fondazione in suo nomeDomenico se n'è andato, è diventato un angioletto. Io farò in modo che non si dimentichi e poi faremo giustizia. Alla giustizia chiedo verità. Queste le parole di Patrizia Mercolino, la mamma del pi ... radiocolonna.it

Domenico è morto, il bimbo con il «cuore bruciato». La madre: giustizia. Sei indagati. Meloni: autorità faranno piena luce. Il legale: tentate truffe onlineTentativi di truffe on line, soprattutto su Tiktok, al fine di chiedere fondi per il funerale del piccolo Domenico. Le ha denunciate il legale della famiglia del piccolo, Francesco Petruzzi. «Hanno us ... quotidianodipuglia.it

Il cappellano del Monaldi: «Domenico è morto tra le lacrime dei genitori e dei medici» - facebook.com facebook

Il piccolo Domenico morto al Monaldi, la madre: una fondazione per non dimenticarlo x.com