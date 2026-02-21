Domenico è morto Il trapianto con il cuore bruciato l' attesa di un nuovo organo l' incompatibilità | la ricostruzione degli ultimi 20 giorni

Il piccolo Domenico ha smesso di soffrire e ha esalato il suo ultimo respiro. A comunicarlo è l?Azienda Ospedaliera dei Colli questa mattina, sabato 21 febbraio 2026, con una.🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

Cuore bruciato, l'organo per il trapianto destinato a Domenico ha salvato un altro bambinoIl cuore che doveva essere trapiantato a Domenico è stato invece utilizzato per salvare un bambino di due anni a Bergamo.

Cuore bruciato, il piccolo Domenico non è compatibile con un nuovo trapiantoIl cuore bruciato di Domenico ha portato alla decisione di non effettuare un nuovo trapianto.

Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Bergamo, il cuore che Domenico non ha potuto ricevere ha salvato la vita a un altro bambino; Il cuore destinato a Domenico ha salvato la vita a un altro bimbo di due anni; Bambino dal cuore bruciato, Domenico è in rapido peggioramento ed è sedato: il punto sulle condizioni; Il calvario di Domenico, una catena di sciatteria e dolori.

Domenico è morto, il bimbo di 2 anni con il «cuore bruciato» era in condizioni disperate al MonaldiCon profondo dolore l’Azienda Ospedaliera dei Colli comunica che questa mattina, sabato 21 febbraio 2026, il piccolo paziente sottoposto a trapianto in data 23 dicembre 2025 è deceduto a seguito di un ... ilgazzettino.it

Napoli, l’avvocato: Il piccolo Domenico è mortoDomenico, il bimbo trapiantato a Napoli è morto. Lo ha reso noto l’avvocato della famiglia, Francesco Petruzzi, poi è arrivata la nota dell’ospedale. Con profondo dolore l’Azienda Ospedaliera dei Col ... ilfattoquotidiano.it

Il piccolo Domenico non ce l’ha fatta, è morto poco fa. Condoglianze alla famiglia - facebook.com facebook

Domenico, il bimbo trapiantato a Napoli è morto. Lo rende noto l'avvocato della famiglia, Francesco Petruzzi. #ANSA x.com