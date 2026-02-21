Domenico è morto Il trapianto con il cuore bruciato l' attesa di un nuovo organo l' incompatibilità | la ricostruzione degli ultimi 20 giorni
Domenico, un bambino di otto anni, è morto dopo un lungo calvario legato a un trapianto di cuore fallito. La mancanza di un organo compatibile e le complicazioni durante l’intervento hanno contribuito alla sua scomparsa. Nei venti giorni precedenti, il piccolo ha affrontato numerosi ricoveri e tentativi di salvataggio senza successo. La notizia è stata comunicata questa mattina dall’Ospedale dei Colli, lasciando un vuoto tra i familiari e il personale medico.
Cuore bruciato, l'organo per il trapianto destinato a Domenico ha salvato un altro bambinoIl cuore che doveva essere trapiantato a Domenico è stato invece utilizzato per salvare un bambino di due anni a Bergamo.
Cuore bruciato, il piccolo Domenico non è compatibile con un nuovo trapiantoIl cuore bruciato di Domenico ha portato alla decisione di non effettuare un nuovo trapianto.Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Con profondo dolore l'Azienda Ospedaliera dei Colli comunica che questa mattina, sabato 21 febbraio 2026, il piccolo paziente sottoposto a trapianto in data 23 dicembre 2025 è deceduto a seguito di un
