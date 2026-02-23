Bimbo trapiantato a Napoli c’è un settimo indagato

Domenico è morto dopo aver ricevuto un cuore danneggiato durante il trasporto, e questa vicenda ha portato all’iscrizione di sette persone nel registro degli indagati. La Procura ha richiesto di avviare un incidente probatorio per l’autopsia, nel tentativo di chiarire le cause della morte. La vicenda ha sollevato molte domande sulla gestione del trapianto e sulla sicurezza dei donatori. La decisione di procedere con l’indagine segna un passo importante nell’inchiesta.

(Adnkronos) – Domenico morto in seguito al trapianto di un cuore danneggiato durante il trasporto: sono 7 gli indagati e la Procura ha chiesto di procedere con un incidente probatorio per eseguire l’autopsia. Il pm Giuseppe Tittaferrante che coordina le indagini per la Procura partenopea ha inoltrato al gip del tribunale di Napoli la richiesta di procedere d’ufficio con l’incidente probatorio per l’espletamento dell’esame autoptico e della perizia medico legale collegiale. Un passaggio sul quale il giudice dovrebbe decidere nei prossimi due giorni. Epstein, Re Carlo nell’occhio del ciclone: quanto e cosa sapeva degli affari di Andrea? Alcune delle immagini pubblicate all’interno di questa testata giornalistica sono tratte da fonti online liberamente accessibili. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

Bimbo trapiantato a Napoli, mamma: “Per ora resta in lista”Il bambino di due anni, trasferito all'ospedale Monaldi di Napoli, rimane in lista di attesa per un nuovo trapianto dopo aver subito un fallimento del primo intervento di cuore il 23 dicembre.

Bimbo trapiantato a Napoli, gli indagati passano a setteDomenico è morto a causa di un trapianto di cuore fallito eseguito a Napoli il 23 dicembre.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia.

Argomenti discussi: Il caso del cuore danneggiato trapiantato a un bambino a Napoli, facciamo il punto; Pareri opposti su un nuovo trapianto di cuore per il bimbo di Napoli; Bimbo Napoli, parla l'esperto dell'Heart Team: Ecco perché abbiamo detto no a nuovo trapianto; Trapianto cuore fallito, morto il bimbo. Notificati avvisi garanzia.

Bimbo Napoli, esperti dicono no a nuovo trapianto di cuore. Legale: Mamma rassegnataLeggi su Sky TG24 l'articolo Bimbo Napoli, esperti dicono no a nuovo trapianto di cuore. Legale: Mamma rassegnata ... tg24.sky.it

Napoli, è morto Domenico, il bimbo trapiantatoIl bimbo trapiantato a Napoli è morto. Lo rende noto l'avvocato della famiglia. Domenico, 2 anni e mezzo, due mesi fa è stato sottoposto al trapianto di cuore al Monaldi di Napoli: l'organo era giunto ... rainews.it

Aumentano a sette gli indagati nel caso del bimbo trapiantato a Napoli. La procura ha richiesto l’incidente probatorio al gip. # ANSA x.com

Il dramma del bimbo trapiantato a #Napoli con un #cuore danneggiato. L’onda di commozione attraversa il Paese. Intanto l’inchiesta presto potrebbe allargarsi. I carabinieri del Nas stamattina sono tornati all’ospedale Monaldi. #Tg1 Gian Vito Cafaro - facebook.com facebook