La ministra del Turismo Daniela Santanchè è stata iscritta nel registro degli indagati a Milano per un’altra bancarotta. Questa volta l’accusa riguarda il fallimento di Bioera, la spa del gruppo biofood di cui è stata presidente fino al 2021. La vicenda si aggiunge alle inchieste già in corso, e ora si aspetta di capire quali sviluppi porterà questa nuova ipotesi.

Un'accusa di bancarotta era già nota a carico di Santanchè, quella sul crack di Ki Group srl, altra società del gruppo.

© Firenzepost.it - Santanchè indagata a Milano: spunta un’altra ipotesi di bancarotta

La ministra del Turismo Daniela Santanchè è stata iscritta nel registro degli indagati a Milano, questa volta per un’ipotesi di bancarotta legata al fallimento di Bioera.

La ministra del Turismo Daniela Santanchè è stata iscritta nel registro degli indagati a Milano per bancarotta.

