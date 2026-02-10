Domenica in Musica 2026 la violinista Lucilla Rose Mariotti e il pianista Alessio Enea in Sala dei Giganti

Domenica in Musica 2026 torna alla Sala dei Giganti di Padova con un nuovo appuntamento. Questa volta, sul palco ci saranno la violinista Lucilla Rose Mariotti e il pianista Alessio Enea. L’evento fa parte della rassegna organizzata dagli Amici della Musica di Padova, dedicata ai giovani talenti premiati in concorsi importanti. La mattina si preannuncia ricca di musica e passione, con due artisti che si sono fatti notare per il loro talento.

Continuano gli appuntamenti con DOMENICA IN MUSICA 2026, la rassegna della domenica mattina, organizzata dagli Amici della Musica di Padova alla Sala dei Giganti, e dedicata alla valorizzazione di giovani musicisti, premiati in prestigiosi di concorsi. Ad esibirsi domenica 15 febbraio, alle ore 11, il duo formato dalla violinista Lucilla Rose Mariotti e dal pianista Alessio Enea, vincitori dell'ottava edizione del Bando Giovanni Guglielmo, selezione che omaggia la memoria dell'eminente violinista padovano Giovanni Guglielmo (1935-2017), ed è anche finalizzata alla valorizzazione della musica dei compositori italiani della "Generazione dell'Ottanta" e del primo Novecento.

