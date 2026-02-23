Ricerca e biodiversità | nasce il premio Dolomia

Dolomia ha istituito un premio per premiare la ricerca sulla biodiversità italiana. La decisione deriva dalla volontà di valorizzare lo studio delle piante autoctone delle Dolomiti e l’uso di principi naturali nei prodotti. Il riconoscimento si rivolge a ricercatori e università che approfondiscono la tutela delle specie locali. La prima edizione si concentrerà su progetti innovativi e pratici per conservare il patrimonio naturale del territorio.

AGI - Un premio nazionale dedicato alla ricerca accademica italiana sulla biodiversità. Lo ha annunciato Dolomia, brand di fitocosmetici che utilizza principi attivi naturali, minerali ed estratti di piante autoctone delle Dolomiti di Unifarco. Il premio, il Dolomia Biodiversity Award, è realizzato in collaborazione con il Parco Nazionale delle Dolomiti Bellunesi. Obiettivi e ambiti di ricerca. L'iniziativa nasce per valorizzare tesi di laurea magistrale e di dottorato che affrontano, con rigore scientifico, i temi della conservazione degli ecosistemi, delle specie autoctone e dei modelli sostenibili, con particolare attenzione ai contesti montani.