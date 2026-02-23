Docente di sostegno chiede il passaggio a posto comune nella scuola in cui insegna già | non ha diritto ad alcuna precedenza

Un docente di sostegno richiede il trasferimento in una classe ordinaria nella scuola in cui lavora già, ma non ottiene priorità. La motivazione è che la mobilità interna non riconosce alcun diritto speciale quando si presenta domanda di cambio di ruolo. La richiesta, presentata dall'insegnante, riguarda un passaggio che potrebbe migliorare le sue condizioni di lavoro. La decisione si basa su norme che regolano la mobilità tra posti diversi all’interno della stessa istituzione scolastica.

