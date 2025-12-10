Docente svolge supplenza senza titolo? Non c’è alcuna utilità per la scuola va restituito lo stipendio
Un docente svolge supplenze senza aver conseguito il titolo richiesto: la Corte dei Conti stabilisce che, in questi casi, lo stipendio deve essere restituito, poiché il servizio svolto è considerato privo di validità. L’episodio riguarda una docente licenziata per aver prestato servizio senza aver mai conseguito l’abilitazione necessaria, sollevando questioni sull’effettiva utilità del suo operato.
La Corte dei Conti tratta il caso di una docente licenziata per aver prestato servizio con un titolo mai conseguito. Contestati quasi 100 mila euro di stipendio da restituire e la Corte dei Conti non avendo ravvisato alcuna utilità nel servizio reso senza titolo ha confermato la richiesta risarcitoria. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
Il docente svolge un compito delicatissimo e difficilissimo, ma spesso viene deriso, oltraggiato, insultato. Il docente merita rispetto perché quando è in classe per far lezione è un pubblico ufficiale!
Concorso docenti PNRR3: la prova orale. Chi partecipa, come si svolge, almeno 70/100 per superarla [LO SPECIALE]
Gli stipendi sono in ritardo, il prof supplente fa lo sciopero della fame: 'Mi dispiace, non ce la faccio più' - Così si rischia di ledere la dignità umana
