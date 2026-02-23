Disoccupati in cima al Maschio Angioino protesta per il lavoro a Napoli
Disoccupati hanno salito questa mattina in cima al Maschio Angioino per chiedere un’occupazione stabile. La loro azione deriva dalla mancanza di risposte concrete alle richieste di lavoro, che dura da mesi. Alcuni di loro hanno portato cartelli con messaggi chiari e hanno invitato i cittadini a partecipare a un corteo in piazza. La protesta si concentra sulla difficile ricerca di un impiego e sulla lentezza delle risposte delle istituzioni.
All'alba i disoccupati di Napoli hanno deciso di salire fino in cima al Maschio Angioino. "I tempi delle istituzioni non sono i nostri tempi, chiamiamo tutti a scendere in corteo in mattinata da Piazza del Gesù», spiegano i promotori della protesta. "Partenza della sicurezza sul lavoro e dei tirocini per la platea dei 1200 disoccupati», questa la richiesta.
Disoccupati in cima al Maschio Angioino a NapoliPer una protesta contro la mancanza di lavoro, i disoccupati hanno deciso di salire fino in cima al Maschio Angioino a Napoli.
