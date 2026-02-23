disoccupati in cima al maschio angioino protesta per il lavoro a napoli

Disoccupati hanno salito questa mattina in cima al Maschio Angioino per chiedere un’occupazione stabile. La loro azione deriva dalla mancanza di risposte concrete alle richieste di lavoro, che dura da mesi. Alcuni di loro hanno portato cartelli con messaggi chiari e hanno invitato i cittadini a partecipare a un corteo in piazza. La protesta si concentra sulla difficile ricerca di un impiego e sulla lentezza delle risposte delle istituzioni.