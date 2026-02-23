disoccupati in cima al maschio angioino a napoli

Per una protesta contro la mancanza di lavoro, i disoccupati hanno deciso di salire fino in cima al Maschio Angioino a Napoli. La loro presenza si è concentrata all’alba, quando hanno iniziato il percorso lungo le scale storiche del castello. Alcuni di loro portavano cartelli con richieste di occupazione e più opportunità. La manifestazione ha attirato l’attenzione dei passanti e delle forze dell’ordine presenti sul posto. La protesta continua in attesa di risposte concrete.