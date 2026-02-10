Auto Moto Napoli Expo | giovedì 12 la presentazione ufficiale al Maschio Angioino

Giovedì 12 giugno al Maschio Angioino si terrà la presentazione ufficiale di Auto Moto Napoli Expo. La mostra, che si svolgerà dal 4 al 7 giugno alla Mostra d’Oltremare, si prepara a diventare il punto di riferimento per gli appassionati di auto e motori nella città. La città si prepara ad accogliere una grande fiera dedicata al mondo dei veicoli, con esposizioni e novità che attirano già curiosi e addetti ai lavori.

Dal 4 al 7 giugno la Mostra d'Oltremare si trasformerà nel vero tempio dei motori con Auto Moto Napoli Expo. Quattro giorni di pura passione, innovazione e divertimento, dove le quattro e due ruote diventano protagoniste assolute. Dalle ultime novità tecnologiche alle auto elettriche e ibride più performanti, dai concept car che prefigurano il futuro ai classici intramontabili, l'evento offre un'esperienza unica per tutti gli appassionati. La presentazione ufficiale della seconda edizione di Auto Moto Napoli Expo 2026 si terrà giovedì 12 febbraio, dalle ore 17:00 alle 20:00, presso la Sala dei Baroni al Maschio Angioino di Napoli.

