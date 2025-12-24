Disorientati tra le vette di Campocatino | paura per tre giovani escursionisti salvati dai Vigili del Fuoco
Si è conclusa nel migliore dei modi una mattinata di grande apprensione sui monti di Campocatino, dove tre giovani escursionisti che avevano pensato di fare una passeggiata tra la neve fresca caduta sin dalla notte sono stati tratti in salvo dopo aver perso l'orientamento a causa del maltempo. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it
