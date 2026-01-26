Ponte al Pino anche la domenica è filata liscia Tra febbraio e marzo chiusura parziale ai mezzi

Al Ponte al Pino, anche la domenica si è svolta senza particolari disagi. Tra febbraio e marzo, si prevede una chiusura parziale ai mezzi durante alcuni giorni di lavoro. Nonostante i cantieri in corso, Firenze ha mantenuto una gestione efficace, anche nel giorno più complesso, sabato, quando si sono sovrapposti i lavori e l’afflusso legato alla partita della Fiorentina.

Cantierone al Ponte al Pino, Firenze anche ieri ha tenuto botta ma soprattutto lo ha fatto sabato, il giorno più difficile, con la concomitanza tra i lavori e la gara casalinga della Fiorentina. L’installazione della passerella pedonale provvisoria che fiancheggerà Ponte al Pino, lo storico cavalcaferrovia ottocentesco che Rfi in estate con 100 giorni di cantiere demolirà e ricostruirà ex novo, ha comportato dalle 15 di sabato alle 15 di domenica lo stop alla circolazione di treni con navette a fare da spola tra le stazioni di Rifredi e Campo di Marte. Mentre per le operazioni di posizionamento della passerella il passaggio in entrambi i sensi di marcia di Ponte al Pino è stato chiuso dalle 20 di venerdì fino all’alba di stamani. 🔗 Leggi su Lanazione.it

