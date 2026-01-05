Dossi nella via principale di Villaseta proteste per i disagi ai mezzi di soccorso
A Villaseta, lungo la via principale, sono state segnalate proteste legate ai nuovi dossi di rallentamento installati a seguito dei recenti lavori di rifacimento stradale. La modifica della viabilità ha suscitato disagi, in particolare per i mezzi di soccorso, sollevando preoccupazioni tra residenti e pendolari. La situazione evidenzia l’importanza di un equilibrio tra sicurezza stradale e funzionalità del traffico locale.
Proteste a Villaseta per la collocazione dei nuovi dossi di rallentamento installati dopo i lavori di rifacimento stradale.Automobilisti e residenti lamentano disagi e criticano la scelta di posizionarli lungo il viale principale della frazione, dove si trova anche la caserma dei vigili del fuoco. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
