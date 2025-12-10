Inter Liverpool parla Chivu | Era giusto un pareggio per come si era messo Abbiamo dato il nostro meglio abbiamo avuto coraggio nel provarci

Dopo la partita tra Inter e Liverpool, Cristian Chivu commenta il risultato di 0-1, evidenziando che un pareggio sarebbe stato più giusto considerando l'andamento dell'incontro. Il tecnico nerazzurro sottolinea l'impegno e il coraggio della squadra nel cercare di ottenere il massimo risultato.

Inter Liverpool, Chivu non ha dubbi nel post partita: «Era giusto un pareggio per come si era messo. Abbiamo dato il nostro meglio» Nel postpartita di Inter-Liverpool, il tecnico nerazzurro Cristian Chivu ha commentato la sconfitta per 0-1 maturata nel sesto turno della League Phase di Champions League. Le parole: ANALISI – «Era giusto un pareggio . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

