Inter Liverpool parla Chivu | Era giusto un pareggio per come si era messo Abbiamo dato il nostro meglio abbiamo avuto coraggio nel provarci
Dopo la partita tra Inter e Liverpool, Cristian Chivu commenta il risultato di 0-1, evidenziando che un pareggio sarebbe stato più giusto considerando l'andamento dell'incontro. Il tecnico nerazzurro sottolinea l'impegno e il coraggio della squadra nel cercare di ottenere il massimo risultato.
Inter Liverpool, Chivu non ha dubbi nel post partita: «Era giusto un pareggio per come si era messo. Abbiamo dato il nostro meglio» Nel postpartita di Inter-Liverpool, il tecnico nerazzurro Cristian Chivu ha commentato la sconfitta per 0-1 maturata nel sesto turno della League Phase di Champions League. Le parole: ANALISI – «Era giusto un pareggio . 🔗 Leggi su Calcionews24.com
Pronostici di oggi 17 settembre: Ajax-Inter, Bayern-Chelsea, PSG-Atalanta, Atletico-Liverpool
Risultati Champions League LIVE: Liverpool con uno-due micidiale con l’Atletico, Psg avanti sull’Atalanta, 0-0 Ajax-Inter
Risultati Champions League LIVE: Liverpool con uno-due micidiale con l’Atletico, Psg avanti sull’Atalanta, Thuram mattatore in Ajax Inter
Inter-Liverpool 0-1, le pagelle della partita di Champions League #SkySport #SkyUCL Vai su X
Champions League, Inter-Liverpool 0-1 e Atalanta-Chelsea 2-1: gol di Joao, Scamacca, De Ketelaere e Szoboszlai Approfondisci qui https://www.rainews.it/maratona/2025/12/calcio-champions-league-fase-gironi-giornata-6-inter-atalanta-napoli-juventus- - facebook.com Vai su Facebook
Inter-Liverpool | Marotta parla di Salah, Chivu: "12 punti non bastano" ?? | OneFootball - Notte da brividi a San Siro, dove Inter e Liverpool si affrontano nella sesta giornata di Champions League. Secondo onefootball.com
La Notte nel Cuore, anticipazioni quarantaduesima puntata di mercoledì 10 dicembre 2025 davidemaggio.it
Chiariello: “Ho visto un Milan in crescita. Scudetto? Duello Napoli contro Milano” pianetamilan.it
L’Atalanta torna grande in Champions: Scamacca e De Ketelaere stendono 2-1 il Chelsea ilgiornale.it
Tomb Raider: Sigourney Weaver nel cast della serie con Sophie Turner? movieplayer.it
Corriere dello Sport – Massara ora tratta per la punta justcalcio.com
Intervista esclusiva all’eurodeputata Nikola Bartušek: troppi scandali ai vertici UE e troppi atteggiamenti ... api.follow.it