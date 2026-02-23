Digitalizzazione e decarbonizzazione | Così puntiamo ai veicoli eco-compatibili

Hitachi Rail ha annunciato il suo impegno per la digitalizzazione e la decarbonizzazione, puntando sui veicoli eco-compatibili. La decisione deriva dalla crescita della domanda di soluzioni sostenibili nel trasporto pubblico, che spinge l’azienda a investire in tecnologie innovative. Recentemente, ha presentato un nuovo modello di treno elettrico che riduce le emissioni di CO2 del 30%. La strategia mira a migliorare la mobilità urbana e a rispettare l’ambiente.

LA SOSTENIBILITÀ per Hitachi Rail è molto più che una semplice missione. L’azienda infatti intende contribuire alla collettività attraverso lo sviluppo di tecnologie e prodotti innovativi, di qualità e rispettosi per l’ambiente, per la mobilità urbana e ferroviaria. Oggi, in Italia, Hitachi Rail impiega oltre 4.800 persone, con una forte presenza sul territorio attraverso otto siti produttivi, a Napoli, Reggio Calabria, Pistoia, Genova, Pessano con Bornago, in provincia di Milano, Piossasco, in provincia di Torino, Sesto Fiorentino, alle porte di Firenze e Tito Scalo, in provincia di Potenza. Il 65% delle persone è costituito da tecnici e ingegneri, con un’età media di 45 anni, capaci di coniugare esperienza e innovazione. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

