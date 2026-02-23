Digitalizzazione e decarbonizzazione | Così puntiamo ai veicoli eco-compatibili

Da quotidiano.net 23 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Hitachi Rail ha annunciato il suo impegno per la digitalizzazione e la decarbonizzazione, puntando sui veicoli eco-compatibili. La decisione deriva dalla crescita della domanda di soluzioni sostenibili nel trasporto pubblico, che spinge l’azienda a investire in tecnologie innovative. Recentemente, ha presentato un nuovo modello di treno elettrico che riduce le emissioni di CO2 del 30%. La strategia mira a migliorare la mobilità urbana e a rispettare l’ambiente.
digitalizzazione e decarbonizzazione cos236 puntiamo ai veicoli eco compatibili
© Quotidiano.net - Digitalizzazione e decarbonizzazione: "Così puntiamo ai veicoli eco-compatibili"

LA SOSTENIBILITÀ per Hitachi Rail è molto più che una semplice missione. L’azienda infatti intende contribuire alla collettività attraverso lo sviluppo di tecnologie e prodotti innovativi, di qualità e rispettosi per l’ambiente, per la mobilità urbana e ferroviaria. Oggi, in Italia, Hitachi Rail impiega oltre 4.800 persone, con una forte presenza sul territorio attraverso otto siti produttivi, a Napoli, Reggio Calabria, Pistoia, Genova, Pessano con Bornago, in provincia di Milano, Piossasco, in provincia di Torino, Sesto Fiorentino, alle porte di Firenze e Tito Scalo, in provincia di Potenza. Il 65% delle persone è costituito da tecnici e ingegneri, con un’età media di 45 anni, capaci di coniugare esperienza e innovazione. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

Dieci anni dalla scomparsa di Umberto Eco: al via la maratona globale “Eco Eco Eco”Per ricordare i dieci anni dalla scomparsa di Umberto Eco, le tre organizzazioni hanno deciso di lanciare una maratona online chiamata “Eco Eco Eco”.

Ia, Rota (Vidierre): "Puntiamo su approccio proattivo, così anticipiamo trend e decisioni"Roma, 28 gennaio – La strategia di Vidierre si concentra su un approccio proattivo all’intelligenza artificiale.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Digitalizzazione e decarbonizzazione: Così puntiamo ai veicoli eco-compatibili.

digitalizzazione e decarbonizzazione cosìDigitalizzazione e decarbonizzazione: Così puntiamo ai veicoli eco-compatibiliLA SOSTENIBILITÀ per Hitachi Rail è molto più che una semplice missione. L’azienda infatti intende contribuire alla collettività attraverso ... msn.com

Digitalizzazione e dati per la sicurezza e la sostenibilità agroalimentareDRG4FOOD ed ENEA per la digitalizzazione della filiera agroalimentare con tracciabilità, nutrizione personalizzata ed educazione alimentare ... esg360.it